JORNADAS de ALIMENTACIÓN

El colegio de Hurchillo celebra este sábado sus XVI Jornadas de Comida Ecológica con actividades para 'Ver, oír y degustar'

👉 El colegio 'Manuel Riquelme' de Hurchillo conmemora este sábado 9 de mayo sus XVI Jornadas de Comida Ecológica en homenaje a Ramón López Cabrera. A partir de las 10 y durante toda la mañana, se sucederán actos para resaltar la alcachofa de la Vega Baja y el ajo de Benejúzar.

🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, el director del centro escolar, Joaquín Marzá, ha detallado esas actividades invitando a cualquier persona interesada a 'Ver, oír y degustar'.

Pedro J. Llorach

Orihuela - Vega Baja |

El colegio de Hurchillo celebra este sábado sus XVI Jornadas de Comida Ecológica con actividades para 'Ver, oír y degustar'
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