El colegio de Hurchillo celebra este sábado sus XVI Jornadas de Comida Ecológica con actividades para 'Ver, oír y degustar'
👉 El colegio 'Manuel Riquelme' de Hurchillo conmemora este sábado 9 de mayo sus XVI Jornadas de Comida Ecológica en homenaje a Ramón López Cabrera. A partir de las 10 y durante toda la mañana, se sucederán actos para resaltar la alcachofa de la Vega Baja y el ajo de Benejúzar.
🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, el director del centro escolar, Joaquín Marzá, ha detallado esas actividades invitando a cualquier persona interesada a 'Ver, oír y degustar'.