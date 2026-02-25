FORMACIÓN Y EMPLEO
El Centro de Turismo de Torrevieja impulsa su oferta formativa para el sector hostelero con nuevos cursos para desempleados
👉El Centro de Turismo (CdT) de Torrevieja mantiene activa una interesante oferta formativa dirigida a mejorar la empleabilidad en el sector de la hostelería.
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la coordinadora de Formación del CdT, Alicia Arenas, anuncia y detalla los nuevos cursos a los que puede acceder cualquier persona de la Vega Baja interesada
Pedro J. Llorach
Torrevieja - Vega Baja |