👉 El Centro Comercial Zenia Boulebard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, ha sido reconocido con el Premio AIS 2026 en la categoría de Retail Accesible, en el marco de los galardones organizados por la Fundación ARS, cuya ceremonia se celebró el pasado viernes 20 de noviembre en el Auditorio de Castellana 81, en Madrid. Los Premios AIS reconocen el compromiso de empresas e instituciones con la accesibilidad universal, poniendo en valor aquellas iniciativas que favorecen la creación de espacios y servicios más seguros, confortables y utilizables por todas las personas.

En el caso de Zenia Boulevard, el jurado ha valorado el grado de accesibilidad del centro comercial, la complejidad técnica de las soluciones implantadas y su impacto social. El reconocimiento destaca la importancia de integrar criterios de accesibilidad en la gestión y el funcionamiento de espacios comerciales, con el objetivo de facilitar una experiencia de visita más inclusiva. El galardón fue entregado por Beatriz Vidal, directora de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), y recogido por Santiago Basterra, asset manager de Ceetrus, y Daniela Lorenzini, Head of Brand Marketing & Communication de Nhood en España.

Un reconocimiento a la accesibilidad en los espacios comerciales

Los Premios AIS están vinculados al Certificado AIS, un sistema de evaluación que verifica el grado de accesibilidad de edificios, servicios, proyectos, espacios urbanos, entornos digitales, productos y eventos, desde una perspectiva integral que contempla la accesibilidad física, cognitiva y sensorial. Hasta la fecha, la Fundación ARS, entidad creadora y gestora del certificado, ha emitido más de 4.000 certificados en más de 30 países, contribuyendo a impulsar la accesibilidad en distintos sectores y tipologías de espacios.

La elección de Zenia Boulevard pone de relieve la relevancia de incorporar la accesibilidad como un criterio fundamental en la gestión de los centros comerciales. En este ámbito, Nhood cuenta con la condición de Entidad Autorizada AIS, reforzando su vinculación con la aplicación de estándares de accesibilidad en los espacios que gestiona.

Otros reconocimientos de los Premios AIS 2026

En esta edición, la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) también ha sido reconocida con el Premio AIS al Evento Accesible, una distinción que refleja la creciente atención del sector comercial a la accesibilidad universal. Los galardones han sido concedidos por un jurado integrado por profesionales y representantes de entidades especializadas en accesibilidad, certificación, sostenibilidad y otros ámbitos relacionados, entre ellas ASEPAU, CEDDD, Green Building Council España, B Lab Spain y Fundación ARS.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025. El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros