CEEI Elche y CONVEGA reúnen a emprendedores en Cox para impulsar turismo y gastronomía a traves de la IA y el marketing digital
👉 ¿Cómo se puede utilizar la IA para impulsar el territorio a través del Marketing Digital? De esto se ha hablado en el Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2026, una jornada empresarial celebrada este miércoles en el Auditorio 'Josefina Manresa' de Cox.
👉 Bajo el título 'Marketing digital e inteligencia artificial para crear, comunicar y vender territorio', la jornada ha reunido a profesionales del turismo y la gastronomía para conocer cómo usar la IA y el Marketing Digital para difundir el territorio local. El objetivo es descubrir cómo atraer nuevos públicos y crear nuevas vías de comercialización.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja nos informa desde el evento José Miguel Rodríguez, técnico de comunicación del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche).