La Asociación Cultural de la ópera 'La Leyenda de Torrevieja' entrega este sábado en el Casino sus premios 'At Domine'
👉La Asociación Cultural de la ópera 'La Leyenda de Torrevieja' celebra este sábado la segunda edición de los premios 'At Domine'. El acto tendrá lugar en el Casino de Torrevieja a las 20.30 horas y con entrada libre.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la asociación cultural, Roberto Guardia y la vicepresidenta, Pilar Trincado, han valorado el primer año del colectivo que promociona la ópera y creador de la obra musical 'La leyenda de Torrevieja'