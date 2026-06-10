LA LEYENDA DE TORREVIEJA

La Asociación Cultural de la ópera 'La Leyenda de Torrevieja' entrega este sábado en el Casino sus premios 'At Domine'

👉La Asociación Cultural de la ópera 'La Leyenda de Torrevieja' celebra este sábado la segunda edición de los premios 'At Domine'. El acto tendrá lugar en el Casino de Torrevieja a las 20.30 horas y con entrada libre.

🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la asociación cultural, Roberto Guardia y la vicepresidenta, Pilar Trincado, han valorado el primer año del colectivo que promociona la ópera y creador de la obra musical 'La leyenda de Torrevieja'

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Roberto Guardia y Pilar Trincado, presidente y vicepresidenta de la Asociación Cultural de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja'
Roberto Guardia y Pilar Trincado, presidente y vicepresidenta de la Asociación Cultural de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' | Onda Cero Vega Baja
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