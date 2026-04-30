FERIA DE ABRIL

Algorfa invita a vivir un fin de semana de fiesta, tradición y cultura con su Feria de Abril en el recinto de la Ermita

👉 Desde este jueves hasta el próximo domingo 3 de mayo, la Ermita de Algorfa acoge los actos de una Feria de Abril que llega cargada de novedades, como la recuperación de los tablaos flamencos por los que pasarán los mejores bailaores del panorama actual español. Días de feria y fiesta, pero también de cultura y tradición con numerosos actos para vecinos y visitantes de todas las edades.

🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, ofrece todos los detalles de esta Feria de Abril el alcalde del municipio, Manuel Ros.

Pedro J. Llorach

Algorfa |

Feria de Abril en Algorfa
Feria de Abril en Algorfa | Ayuntamiento de Algorfa
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