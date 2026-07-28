La adopción como herramienta fundamental para combatir el abandono: déjate guiar por Ángel Osuna

En el programa de hoy abordamos la adopción como herramienta fundamental para combatir el abandono. Ángel Osuna nos aconseja cómo afrontar esta aventura para que sea exitosa.

Nuestro psicólogo y adiestrador canino de confianza, Ángel Osuna, también habla hoy del comportamiento de nuestro perro en lugares públicos y nos recuerda que podemos entrenar su conducta. Y es que este aspecto es fundamental, por ejemplo, para poder viajar en tren junto a nuestro más fiel amigo.

Nueva normativa para viajar en tren

Los propietarios de perros cuentan desde este verano con más facilidades para viajar en tren por España. La nueva normativa aprobada por el Gobierno permite que los perros de hasta 40 kilos puedan acompañar a sus dueños en todos los servicios de Renfe, incluidos AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia, cuando hasta ahora esta posibilidad estaba limitada a determinados trayectos.

Para poder viajar, el animal debe tener en regla la cartilla de vacunación o el pasaporte europeo para animales de compañía. Además, deberá llevar bozal y una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros durante su estancia en la estación y en los momentos de embarque y desembarque.

Los perros viajarán en un coche específico denominado 'Pet Friendly', donde se asignarán automáticamente plazas contiguas para el animal y su propietario. Por el momento, solo se permite un máximo de dos perros de entre 10 y 40 kilos por tren. También es obligatorio que la persona responsable lleve un kit de limpieza para atender cualquier incidencia que pueda producirse durante el trayecto.

Los animales de menos de 10 kilos seguirán pudiendo viajar en transportín bajo las condiciones que ya venía aplicando Renfe.

Tu mascota en la onda por gentileza de VeterPet

Cada martes y en el programa 'Más de uno' de Onda Cero Vega Baja (93.6 FM y www.ondacero.es), el adiestrador y psicólogo canino Ángel Osuna, nos orienta en el cuidado y bienestar de nuestro perro. 'Tu mascota en la Onda' es un espacio patrocinado por Clínicas Veterinarias VeterPet, profesionales experimentados a su servicio en Guardamar del Segura, Ciudad Quesada (Rojales), Almoradí, Torrevieja y Catral, con atención de Urgencias 24 horas en la clínica de Guardamar. Más información y cita previa en www.clinicas-veterpet.com