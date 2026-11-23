El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado por el concejal de Educación y Universidades, Ricardo Recuero, y el director de la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante en Torrevieja, Jesús Segarra, ha recibido al torrevejense Jorge Calvo Zaragoza, catedrático e investigador de la UA, con motivo de la concesión del Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 'María Andresa Casamayor', en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El investigador recibió el galardón de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI en la ceremonia celebrada el pasado 27 de octubre en Vitoria-Gasteiz. Esta distinción, concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reconoce sus aportaciones al reconocimiento óptico de música mediante técnicas de inteligencia artificial.

Durante la recepción, Eduardo Dolón ha felicitado al galardonado y ha destacado el orgullo que supone para Torrevieja contar con investigadores cuya labor alcanza reconocimiento nacional e internacional. “Para nuestra ciudad es un orgullo que un torrevejense como Jorge reciba este reconocimiento. Su trayectoria es un ejemplo para nuestros jóvenes y demuestra hasta dónde pueden llevar la formación, la curiosidad y el trabajo constante”, ha señalado el alcalde.

El primer edil ha subrayado también la dimensión cultural de sus investigaciones: “En una ciudad con una vinculación tan estrecha con la música como Torrevieja, tiene un significado especial que su trabajo ayude a recuperar obras que llevan siglos sin escucharse. Aplicar la inteligencia artificial a la conservación de ese legado es una forma de poner la ciencia al servicio de nuestra memoria y de las próximas generaciones”.

Por su parte, Jorge Calvo Zaragoza ha agradecido la recepción y ha expresado su arraigo a Torrevieja, a la que ha dedicado el premio. “Me siento profundamente torrevejense y quiero compartir este reconocimiento con mi ciudad. Recibir este premio es una satisfacción enorme, y poder celebrarlo aquí, vinculado a mis raíces, lo hace todavía más especial”, ha manifestado.

Ingeniero informático, profesor y catedrático de la Universidad de Alicante, Calvo centra su trabajo en el reconocimiento óptico de música, una disciplina que permite identificar las notas y otros signos de una partitura a partir de su imagen y trasladar esa información a un formato digital. Sus investigaciones combinan visión por computador e inteligencia artificial para facilitar la lectura y recuperación de documentos musicales.

Una de sus líneas de trabajo se ocupa de partituras antiguas escritas con sistemas de notación que ya no son de uso habitual y cuya lectura requiere conocimientos especializados. La aplicación de estas tecnologías facilita su transcripción y estudio, y abre la posibilidad de interpretar de nuevo composiciones que llevan siglos sin sonar.

“Nuestro trabajo consiste en enseñar a la inteligencia artificial a leer partituras. Hay música conservada en documentos antiguos que resulta difícil de interpretar por la forma en la que está escrita. Si conseguimos leerla y hacerla accesible, damos un paso fundamental para que pueda volver a escucharse y para que ese patrimonio no quede olvidado”, ha explicado el investigador torrevejense.

Jorge Calvo ha abordado asimismo sus trabajos relacionados con el repertorio de las bandas de música, de especial relevancia en la Comunitat Valenciana por su extensa red de sociedades musicales y su presencia en la vida de los municipios. La digitalización y el reconocimiento de partituras ofrecen nuevas posibilidades para conservar, consultar y estudiar estos fondos.

La recepción ha permitido trasladar al investigador el reconocimiento de su ciudad y acercar una labor científica que conecta la informática con la música y la protección del patrimonio cultural.