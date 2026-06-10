Torrevieja y Almoradí homenajean a sus equipos de fútbol tras unos ascensos históricos

La euforia por los ascensos del Sporting Costablanca Torrevieja CF y del CD Almoradí continúa recorriendo la Vega Baja. Apenas unos días después de que ambos clubes culminaran con éxito sus respectivas promociones, Torrevieja y Almoradí rendirán homenaje este miércoles a sus equipos en sendos actos institucionales que servirán para reconocer una temporada que ya forma parte de la historia reciente del fútbol comarcal.

El primero de estos reconocimientos tendrá lugar a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Mandela de la Ciudad Deportiva de Torrevieja, donde el Ayuntamiento recibirá oficialmente al Sporting Costablanca Torrevieja tras certificar su ascenso a Tercera Federación. En el acto participarán el alcalde, Eduardo Dolón; la concejal de Deportes, Diana Box; y Pablo Serna, en representación de TM Grupo Inmobiliario, principal patrocinador de la entidad salinera.

El conjunto dirigido por Diego Piquero logró el pasado fin de semana el ansiado regreso al fútbol nacional después de imponerse por 1-3 al CF Benidorm en el partido de vuelta de la final del play-off autonómico disputado en el estadio Guillermo Amor. Tras el empate a uno registrado en la ida, los torrevejenses completaron una actuación sobresaliente gracias a los goles de Morales y Gálvez, además de un tanto en propia puerta de Aliaga, para sellar un ascenso que devuelve al club a categoría nacional una década después.

La celebración también tendrá como escenario Almoradí. El Ayuntamiento recibirá esta tarde, también a las 20:00 horas, al CD Almoradí para homenajear a la plantilla, cuerpo técnico y directiva tras conseguir el ascenso a Lliga Comunitat, la máxima categoría del fútbol autonómico valenciano.

Los azulgranas hicieron valer la ventaja obtenida en la ida de la final del play-off ante el Nules. El contundente 4-1 conseguido en el estadio Sadrián permitió afrontar con garantías la vuelta en tierras castellonenses. Aunque el conjunto local se impuso por 1-0, el Almoradí supo gestionar su renta para cerrar la eliminatoria con un global de 4-2 y certificar un ascenso que premia una temporada marcada por la regularidad y la ambición.

La entidad almoradidense no ha tardado en comenzar a preparar el nuevo curso y ha anunciado la continuidad de Paco Martínez y Dani Albaladejo al frente del primer equipo. El club apuesta así por mantener la estabilidad en el banquillo tras culminar una campaña histórica.

"El ascenso ya forma parte de nuestra historia. Ahora comienza un nuevo reto", señalaron desde la entidad tras confirmar la renovación del cuerpo técnico. Un mensaje que refleja la voluntad del club de consolidar el proyecto en una categoría tan exigente como la Lliga Comunitat.

Los éxitos del Sporting Costablanca Torrevieja y del CD Almoradí representan uno de los momentos más destacados para el fútbol de la Vega Baja en los últimos años. La próxima temporada, la comarca volverá a contar con representación en Tercera Federación y reforzará su presencia en el fútbol autonómico de máximo nivel, un premio al trabajo desarrollado por dos clubes históricos que han recuperado el protagonismo deportivo gracias al respaldo de sus aficiones y a la solidez de sus proyectos.

Las recepciones de este miércoles servirán para poner el broche institucional a unos ascensos que ya han quedado grabados en la memoria de Torrevieja y Almoradí, pero también para dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa cargada de ilusión y nuevos desafíos.