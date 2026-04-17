Torrevieja adjudica la concesión para la gestión del mercado tradicional y 'Gastro Mercado' de La Plasa

La JGL celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Torrevieja, con 20 puntos en su orden del día, ha dado el visto bueno a la adjudicación provisional de la gestión del futuro Gastro Mercado y mercado tradicional de La Plasa a la mercantil especializada en la gestión de hoteles, establecimientos de restauración y eventos Origen Murcia S.A. (dependiente del Grupo Orenes) con una concesión de 10 años. El primer edil torrevejense, Eduardo Dolón, ha explicado que el canon a ingresar por el Ayuntamiento sólo será fijo los dos primeros años, puesto que a partir de ese periodo tendrá un crecimiento progresivo.

Ninguna otra mercantil ha presentado oferta a este concurso, de modo que una vez aporte toda la documentación requerida la adjudicataria provisional, se procederá a formalizar el contrato. El regidor ha recordado que el mercado tradicional y el Gastro Mercado, oferta novedosa en Torrevieja, se situará en la planta baja y entresuelo o altillo del edificio de La Plasa, que va a surgir de la demolición de gran parte de su primera planta.

Finalmente serán 21 puestos de mercado tradicional y gastro mercado los que se oferten en La Plasa, con tres zonas diferenciadas: la que ofertará cocina caliente, la zona fría y una tercera dedicada a postres y dulces. Todo ello con actividades complementarias y dinamizadoras en paralelo a lo largo de todo el día.

Por último, Eduardo Dolón ha anunciado que la misma empresa, Origen Murcia S.A., ha presentado una oferta complementaria para las plantas superiores 2ª y 3ª, de modo que se va a abrir un nuevo expediente que tendrá que dilucidar los usos más adecuados para las necesidades de la ciudad y que concluirá con el otorgamiento de una nueva concesión. Reconoce el regidor que, entre las propuestas iniciales "algunas gustan y otras no". Entre las positivas: poder contra un espacio gastronómico de ‘Estrella Michelín’ y para la celebración de todo tipo de eventos. Tranquiliza a la ciudadanía rechazando que se vaya a instalar una discoteca o un salón de juegos.