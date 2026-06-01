noticias mediodía 01/06/2026

Inicia su andadura la Cátedra Oriol de la UMH para impulsar el estudio y divulgación del principal símbolo identitario de Orihuela

🗓️ Se presenta este martes 2 de junio, a las 20 horas, en el Centro Cultural 'Miguel Hernández' con la participación del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y del rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez

🔝 A través de esta iniciativa se impulsarán actividades de investigación, jornadas, conferencias, publicaciones y acciones divulgativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Ayuntamiento de Orihuela y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche presentan este martes 2 de junio la nueva Cátedra Oriol, una iniciativa conjunta que nace con el objetivo de promover la investigación, la divulgación y la puesta en valor del Oriol como uno de los principales símbolos históricos, culturales e identitarios de la ciudad.

El acto de presentación tendrá lugar a las 20:00 horas en el Centro Cultural Miguel Hernández (antigua Caja de Ahorros de Monserrate) y contará con la participación del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y del rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez, quienes darán respaldo institucional a este nuevo proyecto académico y cultural.

La creación de la Cátedra Oriol supone un paso importante en la colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela y la UMH para fomentar el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico oriolano. A través de esta iniciativa se impulsarán actividades de investigación, jornadas, conferencias, publicaciones y acciones divulgativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía.

Durante el acto se ofrecerá una presentación de los objetivos y líneas de trabajo de la nueva cátedra, que pretende convertirse en un espacio de referencia para el estudio del Oriol desde diferentes perspectivas históricas, culturales, artísticas y sociales.

La jornada incluirá además la conferencia titulada ‘El origen y significado del Oriol’, que será impartida por Javier Sánchez Portas, reconocido investigador y estudioso de la historia local, quien abordará la evolución histórica y el valor simbólico de la Gloriosa Enseña del Oriol a lo largo de los siglos. El programa concluirá con la intervención del rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez. La entrada es libre hasta completar el aforo.

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