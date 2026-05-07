El PSOE de la Vega Baja expresa su apoyo al profesorado valenciano y exige al Consell que se siente a negociar

El PSPV-PSOE de la Vega Baja expresa su apoyo al profesorado valenciano ante las movilizaciones convocadas en defensa de la educación pública y exige al Gobierno de la Generalitat que deje de poner excusas y se siente a negociar de manera inmediata con las organizaciones sindicales.

Desde el PSPV-PSOE se considera que las reivindicaciones del profesorado “no son solo una cuestión retributiva”, sino que tienen que ver con la mejora del conjunto del sistema educativo público: reducción de ratios, refuerzo de plantillas, disminución de la burocracia, la mejora de las infraestructuras educativas y la recuperación de un marco de convivencia y seguridad pedagógica.

Camilo Martínez, secretario de educación del PSOE Vega Baja ha señalado que “quien deteriora la educación pública no es el profesorado que se moviliza para defenderla, sino un Consell que se niega a escuchar, a negociar y a avanzar”. En este sentido, ha rechazado los intentos del Gobierno valenciano de enfrentar a docentes y familias o de responsabilizar al profesorado de un conflicto provocado por la falta de respuesta de la Conselleria.

El PSOE comarcal recuerda que mejorar las condiciones laborales del profesorado es inseparable de mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado y el funcionamiento diario de los centros educativos. “Defender al profesorado es defender la educación pública, y defender la educación pública es defender el futuro de nuestros hijos e hijas”, ha afirmado Martínez.

La comunidad educativa y, especialmente, el profesorado, ha mostrado estos días un profundo malestar ante los servicios mínimos decretados por la Conselleria de Educación para la jornada de huelga, llegando inicialmente a imponer la obligación de acudir al 100% del profesorado de 2º de Bachillerato. Una decisión que supone un ataque al derecho fundamental de huelga y una interpretación abusiva de los servicios mínimos, según han denunciado los sindicatos.

Tras la reunión mantenida esta semana entre Conselleria y los sindicatos de la enseñanza pública, la administración rectificó parcialmente su planteamiento, proponiendo que ese 100% del profesorado solo estuviera obligado a acudir el día de las evaluaciones. Sin embargo, la propia propuesta sigue evidenciando la “improvisación y la incapacidad negociadora de la Conselleria”, al pretender además incluir como servicios mínimos la asistencia a sesiones de evaluación, cuando estos deben limitarse exclusivamente a garantizar la guardia y custodia del alumnado menor de edad, y no a realizar tareas docentes, exámenes o evaluaciones académicas. Todo ello, aseguran los socialistas, "pone de manifiesto la falta de voluntad real para abordar los problemas estructurales de la educación pública y el escaso respeto de la administración hacia los derechos laborales y sindicales del profesorado".

La organización socialista reclama al Consell que abandone la propaganda, la dilación y las excusas, y que abra una negociación real sobre los principales problemas planteados por la comunidad educativa. “La educación pública necesita respeto, diálogo y soluciones. No necesita confrontación ni intentos de dividir a la comunidad educativa”, ha concluido.