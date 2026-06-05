Prisión provisional para 'El Apio', detenido por el asesinato machista de Patricia en Callosa de Segura

La Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido este pasado martes de 2 de junio por, presuntamente, matar a su pareja sentimental en Callosa de Segura. El hombre queda así investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, sin perjuicio de futuras calificaciones.

Aunque el plazo máximo legal para pasar a disposición judicial expiraba hoy viernes, el asesino machista confeso de Patricia, de 48 años, a la que estranguló este martes tras una discusión en el domicilio que compartían en Callosa de Segura -según confesó el mismo al entregarse-, pasó ayer a disposición judicial en los juzgados de Orihuela.

El arrestado fue trasladado desde los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Callosa de Segura hasta la sede judicial oriolana por la mañana, donde prestó declaración ante el juez. Patricia es la víctima número 23 de la violencia machista en España en lo que va de año y la cuarta mujer asesinada en la Comunitat Valenciana en el mismo periodo.

'El Apio', una vida plagada de violencia, delitos y cárcel

El hombre que ha confesado haber asesinado por estrangulamiento a Patricia en Callosa de Segura es José Francisco, de 48 años y nacionalidad española. Apodado 'El Apio', cuenta con cerca de una veintena de detenciones previas por robos con violencia e intimidación, algunos con arma de fuego, así como por maltrato a parejas anteriores.

Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, el asesino de Patricia cuenta con dilatado un perfil policial de delincuente armado, violento y proclive a la fuga. Tiene numerosos antecedentes delictivos y al menos 18 arrestos desde hace años, incluso siendo menor de edad, principalmente robos con violencia, así como en vehículos y también en comercios, por ejemplo en numerosas gasolineras.

Una de las detenciones fue en noviembre de 2008 por robar con violencia con arma de fuego en una estación de servicio de Almoradí y en otra de Orihuela. De hecho, tras un periodo de tiempo ingresado en prisión, salió en libertad con la obligación de presentarse en el cuartel para firmar.

También contaba con denuncias previas de maltrato por parte de sus parejas sentimentales anteriores, aunque no con respecto de Patricia, víctima que deja dos hijas mayores de edad de una relación anterior. Tras estrangularla hasta la muerte en el domicilio que compartían, el juez ha decidido que 'El Apio' vuelva a prisión provisional por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer por un crimen que ha conmocionado a Callosa de Segura.