El PPCV reclama al Gobierno central que ejecute las obras pendientes en cauces y barrancos

La portavoz de Agua del PP en Les Corts y alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha reclamado al Gobierno central que ejecute las obras pendientes en cauces y barrancos y active el sistema de alerta temprana frente a inundaciones.

La diputada ha destacado que la Generalitat destina 46 millones de euros a 45 actuaciones de seguridad hidráulica en 30 municipios y ha criticado que deba asumir intervenciones que, según sostiene, corresponden al Estado. Además, ha defendido la gestión autonómica en materia de presas, señalando que la de Buseo es la única de titularidad pública en la Comunitat con un Plan de Emergencia plenamente implantado y operativo.