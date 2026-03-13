El Orihuela CF espera ofrecer en Vallecas su mejor cara el domingo a las 16:00 horas

El Orihuela CF afronta este domingo a las 16:00 horas una salida exigente al campo del Rayo Vallecano B, en la Ciudad Deportiva de Rayo Vallecano, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan seguir enganchado a la pelea por los puestos de promoción de ascenso.

El conjunto oriolano llega al encuentro con la ambición de mantener viva la ilusión de alcanzar el ‘play off’. Para ello, el equipo necesita ofrecer su mejor versión lejos de casa y aprovechar el complicado momento que atraviesa su rival. Los madrileños ocupan actualmente posiciones de descenso y atraviesan una racha muy negativa de resultados, con ocho derrotas consecutivas, una dinámica que ha complicado seriamente su situación en la clasificación.

A pesar de ese contexto, desde el entorno del Orihuela se insiste en la importancia de no confiarse. Los filiales suelen ser rivales imprevisibles, con jugadores jóvenes y de gran proyección que pueden cambiar el ritmo de los partidos. Además, el factor campo y la necesidad de puntos del Rayo Vallecano B convierten el choque en un compromiso de máxima exigencia.

El conjunto escorpión sabe que cada jornada es decisiva a estas alturas del campeonato. Con la clasificación muy ajustada en la zona alta, sumar fuera de casa se antoja fundamental para seguir la estela de los equipos que ocupan los puestos de promoción. Un triunfo en Vallecas permitiría al Orihuela reforzar su candidatura y afrontar con mayor confianza el tramo final de la temporada.

El partido se presenta, por tanto, como una oportunidad para que el Orihuela CF muestre su mejor momento competitivo y dé un paso más en su objetivo de luchar por el ascenso, ante un rival que se juega gran parte de sus opciones de permanencia.

FÚTBOL REGIONAL

En la categoría de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja juega en Jávea este sábado a las 17:00 horas, mientra que el Redován y el CD Thader tienen sus respectivos partidos el domingo por la mañana, a las 11:30 horas. El primero de ellos recibe al Novelda UCF y el segundo viaja al campo del CD Olímpic.

En cuanto a la Primera Valenciana, hoy viernes, a las 20:30 horas habrá un interesante duelo comarcal entre el CD Murada y el Catral-Castrum, mientras que el domingo se jugarán los demás partidos de los equipos de la Vega Baja: Benferri-Almoradí (11:15 horas), CD Contestano-Callosa Deportiva (16:30 horas) y CD Montesinos-At. Algorfa (17:00 horas).