XXIII 'Memorial Carmen y Joaquín': más de 200 duatletas se darán cita este sábado en La Murada

En Orihuela, el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, junto a Paco Belmonte y José Caselles, Club Tragamillas, han presentado el XXIII Duatlón “Memorial Carmen y Joaquín”. Esta consolidada prueba deportiva, se celebrará este sábado, 14 de marzo, en la pedanía oriolana de La Murada.

Esta prueba, de carácter oficial, forma parte del calendario autonómico tanto de la Comunidad Valenciana como de la Región de Murcia, estando considerada como una de las más importantes tanto por su elevada participación como por el nivel de los duatletas que compiten en ella. Por ello, el concejal de Deportes, ha querido poner en valor la trascendencia de la misma y su gran importancia, así como el valor de quienes participan en ella. Desde el Club Tragamillas, Paco Belmonte, ha recordado la importancia de llevar las competiciones deportivas a todos los puntos del término municipal y ha adelantado la celebración del Triatlón “Playas de Orihuela”, tendrá lugar el 23 de mayo en el litoral.

La competición tendrá carácter internacional con la presencia de parte de la selección húngara de triatlón con Csongor Lehmann a la cabeza, triatleta de talla mundial, octavo en las pasadas olimpiadas de París. “Es importante saber que en pocas pruebas o en pocos deportes puedes correr al lado de grandes deportistas, en este caso, la Murada, va a tener esa oportunidad un año más”, destacaba José Caselles. También participará el equipo de triatlón de la Universidad de Alicante, uno de los mejores de España.

Está previsto que el número de inscritos alcance los 200 repartidos entre más de 40 clubes. En lo que corresponde a las categorías, se han establecido 8 individuales tanto en mujeres como hombres, juvenil, junior, Sub 23, absoluto, veteranos I, II, III, IV y 1 una categoría de equipos.

Asimismo, habrá premios en metálico para los tres primeros clasificados y clasificadas absolutos. El desarrollo de la prueba consistirá en un primer segmento de carrera a pie de 5 kilómetros para continuar con 20 kilómetros de carrera ciclista y acabar nuevamente con 2,5 kilómetros de carrera a pie. El control de la misma estará a cargo de los jueces de la Federación Valenciana de Triatlón.

La prueba, organizada por el Club Tragamillas, cuenta con la colaboración de las Concejalías de Deportes y Desarrollo Rural, así como con el patrocinio de empresas locales. El dispositivo de seguridad estará formado por Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Asociación Radioaficionados Vega Baja y voluntarios del Club Tragamillas, además de la ayuda de varias asociaciones de la propia pedanía.

TM Grupo Inmobiliario renueva su compromiso con la tenista bigastrense Charo Esquiva

El tenis español sigue sumando talento y uno de los nombres que más fuerte despuntan es el de Charo Esquiva, la joven bigastrense nacida en 2008 que ya compite en los principales torneos internacionales. TM Grupo Inmobiliario ha renovado su compromiso con ella por tres años más, un patrocinio que acompañará a la jugadora en su salto al circuito profesional.

La firma del acuerdo se celebró en el Centro Deportivo de Lagoons Village by TM, en Torrevieja, donde Esquiva y el CEO de la compañía, Pablo Serna, destacaron la importancia de esta alianza. Serna subrayó que la deportista encarna valores como el esfuerzo, la constancia y la ambición, y defendió el compromiso de TM con el talento deportivo de la provincia. Para Esquiva, este apoyo supone tranquilidad y motivación en un momento clave de su trayectoria.

TM Grupo Inmobiliario renueva su compromiso con Charo Esquiva, patrocinio que la acompañará en su salto al circuito profesional | TM Grupo Inmobiliario

A sus 17 años, la bigastrense ya ha disputado torneos de Grand Slam en categoría junior —Roland Garros, Wimbledon o el US Open— y en 2025 firmó uno de sus mejores resultados al alcanzar los cuartos de final del US Open junior, convirtiéndose en la mejor española del torneo. También fue subcampeona de Europa sub-18 y este año ha empezado la temporada proclamándose campeona autonómica de la Comunitat Valenciana. Con un juego sólido desde el fondo de pista y una mentalidad claramente competitiva, Esquiva se ha consolidado como una de las jugadoras con mayor proyección del tenis español.