El Mare Nostrum Torrevieja cae en Petrer (31-21) en un duelo de la zona media de Primera Nacional

El C.BM. Mare Nostrum Torrevieja no pudo puntuar en su visita a la pista del Club Balonmano Petrer y cayó por 31-21 en el Pabellón Gedeón e Isaías Guardiola, en un encuentro correspondiente al Campeonato Estatal de Primera División Masculina. Los torrevejenses, que llegaban como octavos clasificados, plantaron cara durante varios tramos del partido, aunque la mayor solidez del conjunto local acabó marcando diferencias.

El partido comenzó con un ritmo alto y mucha intensidad por parte de ambos equipos. El Mare Nostrum Torrevieja fue el primero en golpear, cuando Rubén Ruiz Villalgordo inauguró el marcador a los dos minutos con un lanzamiento desde nueve metros que adelantaba a los visitantes.

El conjunto salinero intentó imponer su juego en los primeros compases, aunque el Petrer reaccionó pronto con los tantos de Jorge Padilla Araez y Manuel Ruiz García. A partir de ese momento el choque entró en un intercambio constante de goles y pérdidas, con ambos equipos tratando de imponer su ritmo.

Pese a la igualdad inicial, los locales comenzaron a abrir una pequeña brecha en el marcador gracias a la eficacia ofensiva de Pablo Agulló Ferrández y Yago Torres Araez. El Mare Nostrum también dispuso de varias ocasiones para mantenerse en el partido, pero se encontró con las intervenciones del guardameta Joel Dos Santos García y algunos lanzamientos errados que impidieron recortar distancias. Con ello, el Petrer llegó al descanso con una ventaja clara (17-12).

Tras la reanudación, el equipo torrevejense trató de reaccionar con una defensa más agresiva y mayor intensidad en ataque. Los goles consecutivos de Iván Ruiz Ríos y Ramón Mazón Ortuño dieron esperanzas a los visitantes, que buscaban reducir la diferencia en el marcador.

Sin embargo, el Petrer volvió a golpear con contundencia. Yago Torres Araez siguió liderando el ataque local, mientras que el juego desde el pivote de Manuel Ruiz García y David Serna Salve castigó a la defensa del Mare Nostrum. Las exclusiones y algunas pérdidas complicaron todavía más la remontada para el conjunto de Torrevieja.

Con el paso de los minutos, los locales consolidaron su ventaja hasta cerrar el partido con el definitivo 31-21.

Pese a la derrota, el Mare Nostrum Torrevieja mostró momentos de buen juego, especialmente en fases de la segunda mitad, aunque la falta de continuidad y la eficacia ofensiva del Petrer terminaron siendo determinantes.

El jugador más destacado del encuentro fue Yago Torres Araez, clave en el ataque del Petrer con varios goles decisivos y una gran capacidad para generar peligro cerca de la portería rival.

Con esta derrota, el equipo salinero baja a la novena posición de la tabla donde comparte 22 puntos con el décimo, que es el Mallorca. En la próxima jornada, el Mere Nostrum recibe al Mislata, séptimo con 27 puntos, el sábado 14 de marzo a las 18:30 horas.

VICTORIA DEL ALMORADÍ EN 2ª NACIONAL

Por su parte, el CBM Almoradí Fajovi Únique venció en su visita a Alcasser, uno de los equipos de la zona baja, por 27-32. Este triunfo permite a los almoradidenses mantener la tercera plaza y seguir mirando de cerca al segundo clasificado, El Pilar Valencia, que también ganó y del que le separan solo dos puntos. En la próxima jornada, el Almoradí recibe al Handbol Onda el sábado 14 de marzo a las 19:00 horas en el pabellón Mayte Andreu.