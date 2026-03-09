El Orihuela CF perdió ante el líder Rayo Majadahonda (2-3) pese a jugar 70 minutos con superioridad numérica

En el grupo 5º de Segunda RFEF el Orihuela CF cayó derrotado en Los Arcos ante el líder Rayo Majadahonda por 2-3 pese a jugar más de 70 minutos con un jugador más por la expulsión de un futbolista rival por cometer penalti. El equipo madrileño fue muy superior al oriolano prácticamente todo el partido. Se adelantó en el marcador en el minuto 4 por medio de Ilies, empató Solsona para los oriolanos de penalti en el minuto 21, en la jugada que fue expulsado el jugador del Majadahonda, pero antes del descanso, en el añadido, el líder volvió a ponerse por delante gracias a un gol de Álex. En la segunda parte, Ilies hacía el 1-3 en el 58 y, al final, Solano recortaba distancias para poner el 2-3 definitivo en el minuto 87.

Pese a la derrota, el Orihuela se mantiene a solo dos puntos por debajo de los puestos de promoción de ascenso, a los que no le pierde la cara.

LLIGA COMUNITAT

Por otro lado, en la categoría regional de Lliga Comunitat, en el grupo Sur, el SC Torrevieja venció a un rival directo como el CD Olimpic por 1-0, y se mente de nuevo en la tercera posición de la tabla que da acceso a disputar los play off de ascenso.

Por su parte, el Redován ganó 1-2 al L'Ollería y el CD Thader perdió en casa (0-1) ante el Benigànim.