El Orihuela CF recibe en Los Arcos al líder de su grupo en Segunda RFEF, el Rayo Majadahonda

El Orihuela CF recibe el domingo en Los Arcos, a las 18:30 horas, al líder del grupo 5º de Segunda RFEF, el Rayo Majadahonda, con la ilusión de sumar los tres puntos y ofrecer ese regalo de la victoria a su afición. Y es que el equipo madrileño, además de ser el líder de la clasificación, solo ha perdido tres partidos en toda la liga y se muestra como el mejor a domicilio, con unos números de campeón que se basan principalmente en su seguridad defensiva.

En este espacio de deportes les contamos todos los detalles y hacemos repaso también de otros equipos de la Vega Baja en categorías regionales, especialmente del SC Torrevieja que se enfrenta al CD Olimpic, rival directo en la tabla clasificatoria.