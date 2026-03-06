vega baja deportes 06/03/2026

El Orihuela CF recibe en Los Arcos al líder de su grupo en Segunda RFEF, el Rayo Majadahonda

El equipo madrileño solo ha perdido tres partidos en lo que llevamos de competición y se muestra como el mejor a domicilio gracias a su seguridad defensiva

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF recibe el domingo en Los Arcos, a las 18:30 horas, al líder del grupo 5º de Segunda RFEF, el Rayo Majadahonda, con la ilusión de sumar los tres puntos y ofrecer ese regalo de la victoria a su afición. Y es que el equipo madrileño, además de ser el líder de la clasificación, solo ha perdido tres partidos en toda la liga y se muestra como el mejor a domicilio, con unos números de campeón que se basan principalmente en su seguridad defensiva.

En este espacio de deportes les contamos todos los detalles y hacemos repaso también de otros equipos de la Vega Baja en categorías regionales, especialmente del SC Torrevieja que se enfrenta al CD Olimpic, rival directo en la tabla clasificatoria.

