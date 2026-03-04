El CBM Mare Nostrum Torrevieja continúa su marcha triunfal tras ganar al Castellón 35-34

El sábado 28 de febrero, en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego, se enfrentaron el CBM Mare Nostrum Torrevieja y el Balonmano Castellón en un crucial partido correspondiente a la jornada 23 del Campeonato Estatal De Primera División Masculina en el Grupo E, que terminó con victoria salinera por 35-34. Ambos equipos llegaban con una situación tensa en la tabla: el local ocupando el octavo lugar y el visitante luchando por salir del decimoquinto puesto.

La primera mitad comenzó con un ritmo vertiginoso, donde los visitantes abrieron el marcador rápidamente gracias a Marc Sánchez Vidal. Sin embargo, pronto Juan Sánchez Alonso respondió para igualar las acciones. A medida que avanzaba la parte inicial, ambos equipos intercambiaron goles; Cristian Martínez Lozano y Javier Vilar Pinilla marcaron para el Castellón mientras que Manuel Ballester y Daniel Paya lo hicieron para el Torrevieja.

A partir del minuto cinco, Manuel Ballester se destacó anotando dos goles consecutivos que mantuvieron a su equipo en la pelea. Sin embargo, Álvaro Gil Valls también brilló al conseguir dos tantos importantes para los visitantes. El intercambio continuo de goles terminó dejando un marcador apretado al finalizar la primera parte con un 19-20 favorable a Balonmano Castellón.

En la segunda mitad, el Mare Nostrum Torrevieja mostró una mejora notable desde sus primeras jugadas. Marco Antonio Box abrió el marcador rápidamente, aunque Lluis Alagarda devolvió inmediatamente el favor por parte de Castellón. La presión aumentó cuando ambos equipos comenzaron a fallar lanzamientos clave, pero fue Daniel Paya quien destacó organizando juego y marcando varios goles decisivos desde distintas zonas.

A medida que avanzaba el tiempo, los errores de pase comenzaron a afectar más a los visitantes, permitiendo que el Torrevieja aprovechara cada oportunidad. La culminación llegó con un final emocionante donde cada gol fue crítico. Finalmente lograron cerrar el encuentro con un ajustado resultado final de 35-34 en favor de Mare Nostrum Torrevieja.

Daniel Paya Fernández tuvo un impacto significativo sobre la dinámica del juego; además de anotar varios goles importantes durante ambos tiempos (6 en total), supo recuperar balones claves y orquestar ataques efectivos desde posiciones centrales.

Con esta victoria, el Mare Nostrum da pasos firmes hacia mejorar su posición en liga. Se mantiene octavo con 22 puntos y la próxima jornada, el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas, jugará en Petrer ante el equipo que tiene justo por encima en la tabla clasificatoria. La diferencia entre ambos es de cinco puntos, que podría verse reducida a tres en caso de victoria para los salineros.

VICTORIA TAMBIÉN PARA EL ALMORADÍ EN SEGUNDA NACIONAL

Por otro lado, el Almoradí Fajovi Úniqueganó también en Segunda Nacional al Benidorm, rival directo en la tabla, por 24-22, por lo que se acerca a un punto del equipo benidormí que ocupa la tercera posición de la tabla. En la próxima jornada, el Almoradí jugará fuera de casa ante el Alcasser, decimosegundo clasificado, el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas.