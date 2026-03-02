Carlos de las Cuevas: "La base para estar arriba es encajar muy poco"

El Orihuela CF empató a cero en su visita a Fuenlabrada en Segunda RFEF, en un partido igualado aunque con sensaciones de haber tenido ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos, tal como destacó el propio entrenador oriolano, Carlos de las Cuevas, al término del encuentro. "Ha sido un partido igualado con sensaciones de peligro en portería rival. No hemos estado acertados en recuperaciones en bloque alto, cerca del área suya, y de haber estado más precisos ahí, habríamos tenido ocasiones más claras, pero aun así, en la segunda parte hemos tenido ocasiones suficientes para habernos llevado los tres puntos", señaló el técnico.

De las Cuevas destacó también el trabajo defensivo de su equipo: "Ha sido muy positivo con tercera portería a cero y estamos muy contentos". En ese sentido, el entrenador del Orihuela opinó que "la base para estar arriba es encajar muy poco".

FÚTBOL REGIONAL

Por otro lado, en este espacio de deportes de hoy también hacemos repaso de los resultados de las categorías regionales de Lliga Comunitat, en la que perdieron los tres equipos de la Vega Baja, y Primera Valenciana.