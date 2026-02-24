El equipo inclusivo del UMH Orihuela Rugby vivió una jornada muy especial junto al Elche marcada por el compañerismo

El equipo inclusivo de la UMH Orihuela Rugby vivió el pasado sábado 21 de febrero una jornada muy especial marcada por el compañerismo, el esfuerzo y los valores que definen a este deporte. La sesión de entrenamiento se desarrolló de manera conjunta con sus compañeros del Elche Club Rugby Unión, en un ambiente de convivencia que volvió a poner de manifiesto la unión existente entre ambos clubes.

Desde primera hora de la mañana, jugadores y técnicos compartieron ejercicios, dinámicas de grupo y trabajo técnico sobre el terreno de juego, en una sesión en la que primaron la inclusión, el respeto y el apoyo mutuo. Más allá del aspecto puramente deportivo, la jornada sirvió para reforzar lazos y seguir construyendo una comunidad donde todos tienen cabida.

Tras el entrenamiento, ambos equipos disputaron un partido amistoso que se desarrolló en un ambiente extraordinario. Las acciones sobre el campo reflejaron el entusiasmo y la implicación de los jugadores, que disfrutaron cada jugada con intensidad y deportividad, recibiendo el aplauso y el reconocimiento de los presentes.

Como manda la tradición en el rugby, la jornada concluyó con un gran “tercer tiempo”, momento de encuentro fuera del campo en el que jugadores, entrenadores y acompañantes compartieron mesa y conversación. Un cierre perfecto para una mañana que volvió a demostrar que el rugby es mucho más que un deporte: es respeto, compañerismo y valores que trascienden el marcador.

DERROTA DEL EQUIPO ORIOLANO SENIOR EN CASA DEL CAU VALENCIA EMERGING (57-24)

El UMH Orihuela Rugby regresó a la competición este sábado 21 de febrero por la tarde con un exigente compromiso de la segunda fase ante el CAU Valencia Emerging. La cita estuvo marcada por el gran desplazamiento de jugadores, familiares y aficionados oriolanos, que viajaron en autocar hasta Valencia para arropar al equipo en un encuentro clave del Grupo A.

El choque arrancó con máxima igualdad. El conjunto oriolano mostró orden y contundencia defensiva en los primeros compases, resistiendo las acometidas locales con disciplina y compromiso. Sin embargo, la eficacia del CAU terminó imponiéndose y, en el minuto 20, el marcador ya reflejaba un 14-0 tras dos ensayos transformados por el cuadro valenciano.

Lejos de venirse abajo, el equipo dirigido desde Orihuela reaccionó con determinación. Un ensayo transformado con acierto entre palos permitió recortar distancias y devolver la esperanza a la expedición visitante. Pese al esfuerzo y la mejora en el juego, el empuje del CAU continuó creciendo y al descanso el luminoso señalaba un 33-7 favorable a los locales.

En la segunda mitad, el conjunto valenciano amplió la ventaja, aprovechando su experiencia y profundidad de banquillo. Aun así, la UMH volvió a demostrar carácter competitivo. Dos nuevos ensayos y una transformación situaron el 45-19 momentáneo, premiando la constancia y el trabajo del equipo oriolano. En los minutos finales, y pese a la presión constante del rival, los visitantes todavía encontraron fuerzas para sumar un nuevo ensayo antes del pitido definitivo.

Los anotadores UMH Orihuela Rugby fueron Alvin (2 ensayos), Gregory (1 ensayo), Magallanes (1 ensayo) y Alex (2 transformaciones).

El resultado final fue de 57-24 para el CAU Valencia Emerging, un marcador amplio que no refleja del todo la actitud competitiva del conjunto oriolano, que nunca perdió la intensidad y evidenció carácter, compromiso y fortaleza mental ante un rival con gran experiencia en la categoría.

Como manda la tradición del rugby, el encuentro concluyó con un excelente tercer tiempo compartido entre ambos equipos, familiares y aficionados, en un ambiente de respeto y compañerismo que volvió a poner en valor los principios de este deporte.

PRÓXIMO PARTIDO

El UMH Orihuela Rugby volverá a la acción el fin de semana del 8 de marzo, cuando visite el campo del Akra Barbara Emerging en Alicante, con el objetivo de seguir creciendo en esta segunda fase de la Liga Valenciana.