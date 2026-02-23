El Orihuela CF vuelve a los puestos de ascenso en Segunda RFEF tras golear 4-0 al Navalcarnero

El Orihuela CF firmó este domingo una actuación sobresaliente en Los Arcos tras golear en Los Arcos por 4-0 al CDA Navalcarnero en partido correspondiente al Grupo V de la Segunda RFEF. Un triunfo contundente que permite al conjunto escorpión dar un salto en la clasificación y situarse en puestos de play off de ascenso a la Primera RFEF. Más allá del resultado, la goleada supone un golpe de autoridad del Orihuela CF en un momento clave de la temporada. El equipo encadena una dinámica positiva con dos victorias seguidas anotando cinco goles a favor y manteniendo su portería a cero, que le permite asentarse entre los mejores del grupo y mirar con ambición al tramo decisivo del campeonato.

Con esta victoria, el Orihuela se mete de lleno en la pelea por el ascenso a Primera RFEF, confirmando que su candidatura va muy en serio, y dejando atrás la dinámica negativa como local. La afición amarilla, que volvió a responder en las gradas, sueña ya con devolver al club a categorías superiores.

LLIGA COMUNITAT

En la categoría regional de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja perdió 1-2 en casa ante el Eldense B, un rival directo en los puestos altos de la clasificación, mientras que el CD Thader perdió también como local ante el colista Mutxamel (0-1). El Redován, por su parte, logró sumar un punto ante el líder Benidorm (1-1).