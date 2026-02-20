El Orihuela CF espera el apoyo máximo de la afición para recibir al Navalcarnero

El Orihuela CF quiere mantener una dinámica ganadora tras su victoria lograda la pasada jornada en Alcalá (0-1). Este domingo 22 de febrero recibe en Los Arcos, a las 17:00 horas, al Navalcarnero, rival que ocupa la décima posición de la tabla con 30 puntos, cuatro por debajo de los oriolanos, y que no ha ganado ningún partido como visitante. Desde el club esperan el apoyo máximo de la afición con su presencia masiva en las gradas. Para ello, desde la entidad han puesto en marcha una promoción en la que cada abonado puede retirar dos entradas gratis para las zonas de general y fondos. En este espacio de deportes puedes escuchar las declaraciones del entrenador del Orihuela, Carlos de las Cuevas, en la rueda de prensa previa al partido.

LLIGA COMUNITAT

Por otro lado, en la categoría regional de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja, tercer clasificado, protagoniza mañana sábado el partido de la jornada al enfrentarse a las 17:00 horas al Eldense B, segundo clasificado, en un encuentro en el que se enfrentan dos rivales directos separados en la tabla por un solo punto.

Ya el domingo, a las 11:30 horas, se jugarán los partidos Redován-Benidorm y CD Thader-Mutxamel.