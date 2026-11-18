El balonmano de la Vega Baja vivió un nuevo fin de semana de competición con resultados dispares para sus dos principales representantes. El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja no pudo puntuar en su desplazamiento a Mallorca, donde cayó por 31-29 ante el Club Handbol Mallorca, mientras que el Almoradí Fajovi Únique volvió a sumar una victoria, esta vez frente al Club Handbol Sueca por 27-25, para prolongar su impecable trayectoria en Segunda Nacional.

El Mare Nostrum pierde en Mallorca tras una buena primera mitad

El conjunto torrevejense sufrió una ajustada derrota en la pista de La Salle Pont d'Inca, donde el Handbol Mallorca terminó remontando la ventaja que los salineros habían conseguido al descanso.

El Mare Nostrum comenzó bien el encuentro y consiguió llevar la iniciativa durante buena parte de la primera mitad. Los dos equipos intercambiaron goles en unos primeros minutos de igualdad, aunque la mayor eficacia ofensiva de los visitantes y los problemas defensivos del conjunto mallorquín permitieron a los torrevejenses abrir diferencias en el marcador.

Daniel Payá Fernández y Hernández Sánchez tuvieron protagonismo en el apartado anotador, contribuyendo a que el Mare Nostrum llegara al descanso con una interesante ventaja de cuatro goles (12-16).

Sin embargo, el encuentro cambió tras la reanudación. El Handbol Mallorca salió decidido a recortar distancias y encontró en los contragolpes una de sus principales armas para meterse de nuevo en el partido. Las intervenciones ofensivas de Óscar José Camacho Bergantiño y Agustín Marcos Vega resultaron importantes para los locales, que consiguieron neutralizar progresivamente la ventaja visitante.

El Mare Nostrum trató de conservar su iniciativa con ataques coordinados y buenos lanzamientos desde distintas posiciones, con Juan Sánchez Alonso aportando dos tantos consecutivos en momentos importantes. Pese a ello, el empuje local terminó decantando el encuentro a favor del Mallorca, que se impuso finalmente por 31-29.

Esta derrota deja al equipo de Torrevieja en la décima posición de la clasificación de Primera Nacional, con ocho puntos después de nueve jornadas. La zona media-baja de la tabla presenta una gran igualdad, con el Mare Nostrum empatado a puntos con el Elda y el Logística Grillo, mientras que el Elche se encuentra inmediatamente por detrás, con siete puntos.

El próximo compromiso de los salineros llegará este sábado 21 de noviembre, cuando recibirán a las 18:30 horas al Club Balonmano Petrer, cuarto clasificado de la competición. Un exigente encuentro en el que los torrevejenses intentarán recuperar la senda de la victoria ante su afición.

El Almoradí Fajovi Únique sigue contando sus partidos por victorias

Mucho más positiva continúa siendo la temporada del Almoradí Fajovi Únique en Segunda Nacional. El conjunto almoradidense volvió a demostrar su fortaleza al imponerse por 27-25 al Club Handbol Sueca en el encuentro disputado el pasado sábado, sumando así una nueva victoria que le permite conservar el liderato y su condición de invicto.

El equipo de Almoradí mantiene un balance perfecto después de siete jornadas, con siete victorias y un total de 14 puntos, unos números que confirman su excelente comienzo de campeonato y sus aspiraciones en la competición.

Pero el próximo compromiso supondrá una prueba especialmente exigente para el líder. El Fajovi Únique visitará este sábado 21 de noviembre, a las 20:00 horas, la pista del Benidorm, tercer clasificado con 11 puntos.

Será, por tanto, uno de los encuentros más interesantes de la jornada en Segunda Nacional, con el conjunto almoradidense defendiendo su condición de líder ante un rival que buscará reducir la distancia de tres puntos que actualmente le separa de la primera posición.