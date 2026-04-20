noticias mediodía 20/04/2026

La Junta Local de Seguridad de Torrevieja revela un descenso en el índice de criminalidad y prevé más de 300 agentes para el verano

👉 El regidor, Eduardo Dolón, ha expresado su deseo de alcanzar el número de efectivos con los que cuenta Benidorm,en torno a 400

🎤 El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, ha destacado que el índice de criminalidad ha descendido en Torrevieja un 3,35% en este primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Tras reiteradas peticiones por parte del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, de incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil ante una situación de inseguridad que calificaba de “extremadamente grave”, se ha celebrado este lunes la Junta Local de Seguridad anual presidida por el nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, ex alcalde de Rafal, Manuel Pineda.

Reunión de la Junta Local de Seguridad anual en el Ayuntamiento de Torrevieja
Reunión de la Junta Local de Seguridad anual en el Ayuntamiento de Torrevieja | Prensa subdelegación Gobierno Alicante

Ha transcurrido en un clima muy cordial, poniendo sobre la mesa los temas habituales –necesidad de refuerzos, venta ilegal o actualización de datos VIOGÉN- junto a los últimos sucesos. El regidor ha señalado como novedad la carta enviada al Ministro, al tiempo que ha expresado su deseo de alcanzar el número de efectivos con los que cuenta Benidorm.

El subdelegado del Gobierno, por su parte, ha cogido el guante comprometiéndose a trasladar a la dirección general de la Guardia Civil las peticiones del Ayuntamiento de Torrevieja. Destaca que los efectivos de cara al verano van a superar los 300.

Pese a todo, Manuel Pineda ha destacado que el índice de criminalidad ha descendido en Torrevieja en este primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, gracias en gran parte a la labor coordinada de Guardia Civil y Policía Local.

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