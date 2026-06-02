Torrevieja se convierte en municipio piloto de la Comunitat Valenciana para la prevención de adicciones en el ámbito del ocio

El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado un nuevo paso en su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de conductas de riesgo entre la población, especialmente entre los jóvenes, con el inicio de un proceso participativo para la prevención de las adicciones en el ámbito del ocio.

La iniciativa ha quedado definida tras la reunión mantenida entre la concejal de Salud Pública, Rosa Cañón, técnicos de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) de Torrevieja y representantes del equipo de IREFREA (Instituto Europeo de Estudios en Prevención), entidad de referencia nacional e internacional en investigación y prevención de conductas adictivas.

Fruto de este encuentro, se ha alcanzado un acuerdo para implementar en la ciudad la Guía PAO (Prevención de las Adicciones en el Ocio), una herramienta que promueve intervenciones preventivas desde una perspectiva comunitaria, participativa y basada en la evidencia científica.

UN DIAGNÓSTICO COMPARTIDO PARA ACTUAR CON MAYOR EFICACIA

El proyecto tiene como principal objetivo poner en marcha un proceso de participación social que permita conocer con mayor precisión la realidad local relacionada con las adicciones y los entornos de ocio. Para ello, se contará con la implicación activa de asociaciones, entidades sociales, colectivos juveniles, profesionales, familias y agentes comunitarios, que contribuirán a elaborar un diagnóstico compartido de la situación.

Este trabajo permitirá identificar necesidades, detectar factores de riesgo y protección, así como diseñar futuras estrategias preventivas adaptadas a la realidad de Torrevieja. Además, se pretende consolidar una red estable de colaboración entre administraciones, profesionales y sociedad civil que garantice la continuidad y eficacia de las actuaciones que se desarrollen en los próximos años.

PREVENCIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL

La metodología de la Guía PAO apuesta por una prevención que va más allá de las acciones informativas tradicionales, incorporando medidas comunitarias y ambientales capaces de generar cambios positivos en los espacios y dinámicas de ocio. El enfoque del programa se basa en la evidencia científica acumulada durante años por expertos en prevención de adicciones y promueve la corresponsabilidad de todos los actores implicados en la construcción de entornos más saludables, seguros e inclusivos.

Desde la Concejalía de Salud Pública se destaca que este modelo permitirá avanzar hacia una prevención más eficaz, cercana y participativa, involucrando a toda la comunidad en la búsqueda de soluciones compartidas.

TORREVIEJA, REFERENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La Guía PAO se desarrolla actualmente gracias a la financiación de la Dirección General del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y cuenta ya con experiencias en distintos municipios de Baleares, Andalucía y Castilla y León.

La incorporación de Torrevieja al programa supone un importante reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la ciudad en materia de prevención y promoción de la salud, ya que se convertirá en una experiencia piloto para la futura implantación de este modelo en otros municipios de la Comunitat Valenciana.

La prevención de las adicciones no empieza cuando aparece el problema, sino mucho antes: en la capacidad de una ciudad para escuchar, implicar y construir comunidad. Con este proyecto, Torrevieja da un paso decidido para convertir sus espacios de ocio en entornos más saludables y seguros, demostrando que las mejores herramientas frente a las adicciones siguen siendo la participación, la educación y la responsabilidad compartida.