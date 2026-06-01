La Vega Baja sueña con dos ascensos: Torrevieja deja abierta la final y el Almoradí acaricia la Lliga Comunitat

La ilusión por los ascensos sigue muy viva en la Vega Baja después de un intenso fin de semana de playoff en el que tanto el SC Torrevieja como el CD Almoradí dieron un paso adelante en sus respectivos objetivos. Los salineros empataron en casa ante el Benidorm (1-1) en la ida de la final por el ascenso a Tercera RFEF, mientras que los azulgranas firmaron una contundente victoria por 4-1 frente al Nules en la ida de las semifinales por subir a Lliga Comunitat.

El Nelson Mandela registró una gran entrada para acompañar al SC Torrevieja en una cita histórica. El conjunto dirigido por Diego Piquero comenzó con personalidad y encontró recompensa antes de la media hora gracias a un tanto de Antonio Jorquera, que permitió a los locales marcharse al descanso con ventaja. Sin embargo, el Benidorm reaccionó tras el paso por vestuarios y logró equilibrar la eliminatoria con un gol de Jheider Cuesta en el minuto 57. El encuentro estuvo marcado además por la tensión propia de una final, con expulsiones en ambos equipos, y terminó dejando todo abierto para la vuelta en el Guillermo Amor.

Pese a no poder conservar la ventaja, el Torrevieja mantiene intactas sus opciones de ascenso. Los salineros llegan a la vuelta tras haber demostrado carácter durante toda la fase de promoción, especialmente en la agónica eliminatoria anterior frente al Ribarroja, resuelta desde el punto de penalti. Ahora necesitarán ofrecer su mejor versión lejos de casa para culminar el objetivo de regresar a categoría nacional.

Mucho más favorable es el panorama para el CD Almoradí. El equipo de Paco Martínez aprovechó el factor campo y firmó uno de sus encuentros más completos de la temporada para imponerse por 4-1 al CF Nules en el Sadrián. El conjunto azulgrana mostró una notable eficacia ofensiva y castigó a un rival que llegaba avalado por su gran temporada en el Grupo 1 de Primera FFCV. El resultado permite a los almoradidenses afrontar con una renta importante el choque de vuelta en tierras castellonenses.

La victoria adquiere todavía más valor por el ambiente vivido en Almoradí. La afición respondió de forma masiva a la llamada del club y convirtió el Sadrián en una auténtica caldera, empujando al equipo hacia un triunfo que le acerca a la Lliga Comunitat. Los azulgranas han construido una campaña muy sólida y ahora se encuentran a noventa minutos de culminar el trabajo de toda una temporada.

De este modo, la Vega Baja afronta un próximo fin de semana decisivo. Torrevieja buscará conquistar el ascenso a Tercera RFEF en Benidorm, mientras que Almoradí defenderá su amplia ventaja para alcanzar la final definitiva por el salto a Lliga Comunitat. Dos retos distintos, pero un mismo objetivo: seguir llevando el nombre de la comarca a categorías superiores del fútbol valenciano.