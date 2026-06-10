La Junta Local de Seguridad de Almoradí destaca la coordinación entre cuerpos policiales y refuerza los dispositivos de vigilancia

El Ayuntamiento de Almoradí ha celebrado una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa, María Gómez, junto al subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, en la que se ha realizado un seguimiento de la situación de la seguridad ciudadana en el municipio y de las actuaciones desarrolladas por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, como Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la excelente colaboración existente entre la Policía Local, Guardia Civil y el resto de organismos implicados, una coordinación que se ha intensificado en los últimos meses y que está permitiendo mejorar la capacidad de respuesta y prevención ante cualquier incidencia. Asimismo, se ha acordado mantener e incluso reforzar los dispositivos conjuntos de vigilancia y control que se vienen desarrollando en diferentes puntos del municipio.

En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado apoyo adicional de efectivos con motivo de las próximas Fiestas Patronales y Feria, una petición que ha contado con la total disposición y colaboración por parte de la Subdelegación del Gobierno. La Junta también ha analizado la evolución de la actividad policial desde la reunión extraordinaria celebrada el pasado mes de noviembre, constatándose un incremento de las actuaciones policiales y de las detenciones practicadas, resultado del refuerzo de la presencia policial y del trabajo coordinado entre administraciones y cuerpos de seguridad.

La alcaldesa ha agradecido el compromiso de todos los profesionales implicados y ha destacado que “la seguridad es una prioridad permanente para este equipo de gobierno, y seguiremos trabajando desde la coordinación, la prevención y la colaboración institucional para ofrecer la mejor respuesta posible a nuestros vecinos”. Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha reiterado la voluntad de colaboración entre administraciones y el apoyo a las necesidades planteadas por el municipio de cara a los próximos eventos y celebraciones.