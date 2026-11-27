El Ayuntamiento de Cox ha aprobado, en sesión plenaria ordinaria, la concesión de tres distinciones honoríficas que reconocen la contribución a la historia, la cultura, la identidad y el desarrollo del municipio desde diferentes ámbitos: la música y el servicio público.

Con estos reconocimientos, el consistorio quiere expresar la gratitud institucional hacia quienes, desde sus respectivas responsabilidades, han dedicado parte de su vida a Cox y han contribuido a construir su historia colectiva.

Cincuenta años de música, cultura e identidad

La concesión de la Medalla de la localidad de Cox a la Sociedad Musical La Armónica coincide con la conmemoración de su 50 aniversario y reconoce su extraordinaria trayectoria musical y cultural, su labor educativa y formativa, su arraigo social y su contribución a la difusión y al prestigio del nombre de Cox.

Durante estas cinco décadas, diferentes generaciones de músicos han contribuido a consolidar una entidad estrechamente vinculada a las tradiciones, las celebraciones y la vida cultural del municipio. Entre los méritos que fundamentan esta distinción destacan los numerosos premios y reconocimientos obtenidos en certámenes musicales de ámbito provincial, autonómico, nacional e internacional, así como la importante labor formativa que desarrolla a través de su Escuela de Música.

El alcalde de Cox, Antonio José Bernabéu Santo, ha querido poner en valor el compromiso de todas las generaciones de músicos que han formado parte de La Armónica y destacar el significado de una distinción que representa el agradecimiento de todo un pueblo hacia quienes han hecho de la música una forma de construir comunidad.

Reconocimiento a la vocación de servicio público

El Pleno municipal ha aprobado también la concesión de la Gran Cruz de Nuestra Señora del Carmen de Cox a Francisco Cámara Hurtado y Miguel Ángel Gambín Puig, en reconocimiento a su trayectoria institucional, su dedicación al servicio público municipal y su desempeño al frente de la Alcaldía.

Francisco Cámara Hurtado formó parte de la Corporación Municipal como concejal entre 1999 y 2020, ejerciendo como alcalde entre 2017 y 2019. Por su parte, Miguel Ángel Gambín Puig desempeñó la responsabilidad de la Alcaldía entre 2015 y 2017. Ambas distinciones ponen en valor la dedicación de quienes asumieron la responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento y forman parte de la historia institucional del municipio.

El alcalde ha destacado la importancia de reconocer la vocación de servicio público de quienes le precedieron en el cargo, por encima de las diferencias políticas, trasladándoles el respeto, la consideración y el agradecimiento institucional del Ayuntamiento de Cox.

Los acuerdos de concesión serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y las distinciones quedarán inscritas en el Libro Registro de Honores y Distinciones del Ayuntamiento. Con estos tres reconocimientos, Cox reivindica el valor de su patrimonio humano, cultural e institucional y la importancia de preservar la memoria de quienes han contribuido al presente de nuestro municipio.