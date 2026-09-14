El Consell aprueba el decreto por el que se declara el Parque Natural de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor

El Consell aprobó el viernes el decreto por el que se declara Parque Natural de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, un espacio de alto valor ambiental situado en los términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada.

La declaración establece un régimen especial de protección de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana y con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, aprobado por el Consell en febrero de 2026.

El PORN se configura como un instrumento de ordenación ambiental con carácter obligatorio y ejecutivo en todo lo que afecta a la conservación de la flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje y los recursos naturales y prevalece sobre otros instrumentos de ordenación territorial o urbanística. Además, establece el marco de protección y ordenación del espacio y delimita la Zona I de Alto Valor Ambiental.

El nuevo espacio protegido comprende terrenos de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, municipios que, además, quedan definidos como área de influencia socioeconómica del Parque Natural. El objetivo de la declaración es "garantizar la conservación y mejora de los valores naturales del territorio, así como de sus ecosistemas, hábitats, biodiversidad y geodiversidad, y favorecer su conectividad ecológica", señala el Consell.

El régimen de protección también busca compatibilizar la conservación del patrimonio natural con los usos y actividades tradicionales y con un desarrollo socioeconómico rural sostenible.

GESTIÓN DEL PARQUE

La gestión del Parque Natural corresponderá a la conselleria competente en materia de medio ambiente, que elaborará un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) como instrumento para ordenar las actividades vinculadas al uso público, la investigación y la conservación, protección y mejora de los valores ambientales del espacio.

Asimismo, se crea la Junta Rectora del Parque Natural, como órgano de participación y asesoramiento en la gestión del espacio, con representación de las administraciones y de los distintos colectivos y entidades vinculados al parque.

La declaración no supone un incremento de los capítulos de gasto de la Generalitat, sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar otras administraciones y entidades interesadas en colaborar en la financiación de la gestión del espacio.