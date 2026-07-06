El Ayuntamiento de Orihuela refuerza los servicios de mantenimiento en la costa con la incorporación de cinco nuevos vehículos

El Ayuntamiento de Orihuela incorpora cinco nuevos vehículos a la flota de la empresa pública Ecoplan Servicios con el objetivo de reforzar los trabajos de mantenimiento y conservación de los espacios públicos de Orihuela Costa. Esta nueva dotación permitirá mejorar la capacidad operativa de los equipos de trabajo y seguir modernizando los medios materiales destinados a la prestación de los servicios municipales. La visita a los nuevos vehículos ha contado con la asistencia del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde; el concejal de Costa, Manuel Mestre; y el gerente de Ecoplan Servicios, Dámaso Aparicio.

La nueva dotación está compuesta por un camión ligero con caja basculante y cuatro furgonetas tipo Combi con enganche ligero, vehículos que permitirán mejorar la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo y aumentar la eficacia en las labores de mantenimiento que se desarrollan diariamente en la costa oriolana. La adquisición, realizada mediante concurso público y a través de la modalidad de leasing, ha supuesto una inversión de 157.200 euros, IVA incluido, lo que permitirá seguir renovando y modernizando el parque móvil de la empresa pública.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado que "seguimos dotando a nuestra empresa pública de los recursos necesarios para ofrecer un mejor servicio a los vecinos de Orihuela Costa. Contar con vehículos modernos y adaptados a las necesidades del trabajo diario nos permite actuar con mayor rapidez, eficacia y seguridad, mejorando el mantenimiento de los espacios públicos".

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha señalado que "esta incorporación forma parte de la apuesta del equipo de gobierno por seguir fortaleciendo Ecoplan Servicios con medios propios que redunden en una mejor conservación de la vía pública y una atención más ágil a las incidencias que se producen en la costa".

Ecoplan Servicios ha realizado más de 1.000 actuaciones desde que asumió, hace un año, el mantenimiento de viales y espacios públicos de Orihuela Costa. Entre sus trabajos más destacados figuran la recuperación de las playas tras los temporales, la adecuación de los arenales para Semana Santa, o la organización de numerosos eventos deportivos, culturales y festivos.