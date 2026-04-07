Albatera estrena una nueva oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil para formalizar denuncias y otros trámites

Albatera cuenta desde hoy con una nueva oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil, puesta en marcha para formalizar denuncias y otros trámites presenciales que ahorrarán desplazamientos al cuartel de Dolores, del que depende el municipio. El servicio, ubicado en la segunda planta del edificio municipal 3 de Abril, en la plaza San Jaime, permitirá a los vecinos presentar denuncias y realizar otras gestiones sin salir de la localidad.

Coincidiendo con su apertura, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha visitado las instalaciones acompañado de mandos de la Guardia Civil y representantes municipales, destacando la importancia de reforzar la atención de proximidad y mejorar la accesibilidad a los servicios públicos. La oficina estará atendida por agentes del Puesto Principal de Dolores y funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, dando servicio a una población cercana a los 14.000 habitantes.

Desde la Subdelegación del Gobierno se subraya que esta iniciativa supone un avance en la mejora de la atención ciudadana y en el refuerzo de la presencia de la Guardia Civil en el territorio, mientras que el Ayuntamiento ha cedido las instalaciones como parte de su colaboración para ampliar los servicios públicos de cercanía en el municipio.