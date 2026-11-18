Javier Aguirre, entrenador del Valencia CF, ha recibido a los alumnos del ‘Curso de Entrenador UEFA PRO’, que en la estancia presencial de noviembre están visitando a distintos equipos de la Comunitat Valenciana.

El técnico mexicano, con una dilatada experiencia tanto a nivel nacional como internacional, ha tenido una charla con los entrenadores que cursan el último nivel de Entrenador de Fútbol del pathway educativo de UEFA antes y después de la sesión de entrenamiento, a quienes animó a luchar por sus sueños.

A continuación, tres miembros de su staff, como Toni Amor, Pol Lorente y Darío Navarro, prepararon una exposición en la que compartieron su metodología de trabajo, además de responder a todas las inquietudes que tenían, entre ellas, cómo enfocaron su llegada al Valencia CF una vez iniciada la temporada. “

Al llegar intentamos conocer al jugador, conocer sus fortalezas y debilidades, para poder sacar posteriormente el máximo rendimiento. ¿Hacia dónde tiende el fútbol? Creemos que hacia la mejora en el trabajo individual”, afirmó Toni Amor. Otra idea, al margen de lo estrictamente deportivo, como indicó Pol, es el “valor de la lealtad en un cuerpo técnico”.

Como complemento a la formación con el primer equipo, el Valencia CF organizó varias sesiones en las que profundizaron en el funcionamiento de su Academia, impartidas por Luis Martínez, Director de la Academia VCF; Urko Cherta, Coordinador Técnico de la Academia VCF, así como Euge Ribera y Nacho Tarín, del cuerpo técnico del VCF Juvenil A, vigente campeón del Grupo VII de División de Honor Juvenil.

“La clave del éxito de los últimos años ha venido a una política de club orientada a dar esas oportunidades. Nuestra responsabilidad es que estén preparados para competir en el fútbol élite”, afirmó Luis Martínez.