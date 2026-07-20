València instalará 11 nuevos puntos de agua elegidos por los vecinos

El Ayuntamiento de València ha aprobado la instalación de 11 nuevos puntos de suministro de agua potable declorada y atemperada en distintos barrios de la ciudad. La actuación forma parte de un proceso participativo en el que la ciudadanía propuso y votó las ubicaciones de las nuevas fuentes.

Los nuevos puntos se distribuirán con una fuente en Sant Llorenç, dos en la Malva-rosa, una en Orriols, cuatro en Montolivet, dos en Benimaclet y una en la Saïdia. Con esta actuación, la inversión global destinada a este servicio alcanza los 230.000 euros.

El concejal delegado del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer agua de máxima calidad en espacios con una elevada afluencia de personas, como parques, colegios y centros de salud. El consistorio apuesta así por ampliar una red de fuentes que permita a la ciudadanía acceder a agua potable en condiciones óptimas, especialmente durante los meses de mayor calor.