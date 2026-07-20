La UPV ha desarrollado un sistema anti derrumbe de edificios antiguos

La Universitat Politècnica de València ha desarrollado un sistema de refuerzo estructural que evita el derrumbe de edificios antiguos en caso de sufrir un daño grave.

La solución permite mantener el inmueble en uso durante las obras de rehabilitación y reduce los costes respecto a los métodos tradicionales. La tecnología ya ha sido validada mediante simulaciones y ensayos realizados en un edificio construido a escala real.

El sistema consiste en instalar unas vigas muy rígidas en la cubierta que “cuelgan” el edificio y redistribuyen el peso si falla un elemento estructural, como una columna. En las pruebas realizadas por el equipo de investigación, el edificio reforzado se mantuvo estable tras eliminar una columna crítica, mientras que la misma estructura, sin el refuerzo, colapsó por completo. Manuel Buitrago, investigador y profesor de la UPV, explica que este tipo de innovaciones son muy útiles para prevenir catástrofes futuros ante riadas o fenómenos similares.

Una innovación que podría mejorar la seguridad de buena parte del parque de edificios construido antes de los años 2000 y que abre nuevas posibilidades para la rehabilitación de inmuebles antiguos.