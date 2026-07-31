La Unió exige medidas urgentes por los retrasos en la retirada de animales

La Unió Llauradora ha denunciado los continuos retrasos en la retirada de animales muertos de las explotaciones ganaderas y reclama una actuación urgente de la Conselleria de Agricultura.

La organización asegura que en las últimas semanas se han multiplicado los casos en los que la recogida de los cadáveres supera las 72 e incluso las 96 horas desde que se comunica el aviso, una situación que, advierten, se agrava especialmente durante las olas de calor.

La organización considera que no se trata de un problema puntual, sino estructural, y recuerda que corresponde a la Conselleria supervisar el correcto funcionamiento del servicio. El secretario general de la Unió, Carles Peris, ha explicado que esto puede afectar gravemente el bienestar animal, la seguridad de las exportaciones y la actividad diaria de los agricultores.

Por ello, La Unió pide que se refuercen los medios disponibles durante los periodos de altas temperaturas, fines de semana y festivos, que se establezcan plazos máximos de retirada y que se publiquen indicadores sobre la calidad del servicio.