Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT barajan reactivar la huelga docente si Educación no dialoga

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT barajan reactivar la huelga indefinida que quedó suspendida en junio si la Conselleria de Educación, a la que acusan de "no tener voluntad" de diálogo, no retoma las conversaciones.

Así lo han manifestado representantes de las tres organizaciones en una rueda de prensa conjunta a las puertas de la sede de este departamento en València.

Allí han coincido en que la propuesta de calendario de negociación para este curso "no incluye ninguno de los temas pendientes de la huelga educativa del curso pasado", entre ellos, el valenciano o la "recuperación del poder adquisitivo" de los docentes, por lo que quieren seguir negociando.

El próximo miércoles 21 de octubre hay convocada una reunión entre la consellera de Educación, Carmen Ortí, y los sindicatos. Ante esta cita, STEPV, CCOO y UGT van a recoger ideas de sus afiliados un día antes en una asamblea.

"En función de lo que pase en esa reunión, se reactivarán las movilizaciones", han avisado. Asimismo, han añadido que se prepara un calendario que continúa las protestas como los 'Dijous de lluita', concentraciones en la puerta de Conselleria o, incluso, la posibilidad de reactivar la huelga. Igualmente, han hecho un "llamamiento" a apoyar la huelga general del 11 de noviembre por "todos los servicios públicos", entre los que ha destacado, además de la educación, la vivienda y los salarios dignos.

El portavoz de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha apuntado, sobre una posible reanudación de la huelga docente en la Comunitat Valenciana, que se reactivará "si así lo considera el profesorado".

Para el delegado sindical de UGT-PV Kilian Cuerda, se "ha roto la confianza y la buena fe negociadora" y ha criticado que se "dinamiten todos los puntos y voluntad de acuerdo".

Por su parte, el secretario de Educación Pública de CCOO, Óscar Ortiz, ha asegurado que se mantendrá la exigencia en las próximas reuniones: "Haremos toda la presión posible para recuperar las negociaciones y continuar hasta llegar al punto en el que los docentes valencianos quieren estar", ha concluido.

Por parte de la Conselleria, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha dicho que le llama "poderosamente la atención" que los sindicatos hablen de falta de voluntad de diálogo. "No podemos retomar unas negociaciones que nunca se han roto. Nosotros hemos estado negociando desde hace muchos meses, en julio continuamos negociando y hemos planteado un calendario de 47 mesas; es decir, ellos afirman que la negociación se ha roto y nosotros negamos la mayor: la negociación en ningún un momento se ha roto. La Conselleria sigue negociando y está dispuesta a negociar cualquier tema".

Además, ha enfatizado que la Generalitat esta cumpliendo los acuerdos que sí suscribieron los otros dos sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (ANPE y CSIF), como la subida salarial a los docentes, que "en el mes de septiembre han visto cómo en su nómina ya se han incrementado esos 75 euros, que serán 200 en breve". Por ello, ha invitado a STEPV, CCOO y UGT a sumarse. "Ese sería un buen paso", ha insistido.