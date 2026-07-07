El segundo día de la ola de calor dejará temperaturas de entre 39 y 44º en la Comunitat Valenciana

El segundo día de la ola de calor será con el cielo despejado en la Comunitat Valenciana y temperaturas significativamente altas, de 39-40 grados en amplias zonas de Valencia, interior de Castellón y extremo norte de Alicante, y de 42-44 grados en el sur de la provincia de Valencia, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo despejado tenderá a intervalos de nubes altas la segunda mitad del día y con nubosidad de evolución diurna en el interior de Valencia y Castellón por la tarde, donde serán probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.

Alertas

Las temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana han alcanzado los 41,1 grados en Sumacàrcer y los 40,9 grados en Anna, Gavarda y Vilallonga en el primer día de ola de calor, que se alargará previsiblemente hasta el jueves, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Aemet ha establecido para esta tarde el aviso nivel rojo (peligro extraordinario) en el litoral sur de la provincia de Valencia, donde se esperan temperaturas máximas de 42 grados que podrían llegar a 44 en zonas bajas de prelitoral del sur de Valencia, con más probabilidad en localidades de la Ribera Alta como Carcaixent, Alzira, l'Alcúdia, la Pobla Llarga o Alberic, y en la comarca de La Costera, en localidades como Xàtiva.

El aviso rojo estará activo entre las 12:00 y las 20:00 horas de este martes, cuando también ha establecido el aviso naranja en el interior sur de Castellón, el interior y litoral norte de Valencia, el interior sur de Valencia y el litoral de la provincia de Alicante.

Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana ha advertido que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para esta jornada es extremo en toda la Comunitat, con posibilidad de tormentas secas en el interior de Castellón y en el interior de Valencia.

Avance previsión miércoles

Para el miércoles, el cielo seguirá despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día y desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior de Valencia y Castellón por la tarde, con probables chubascos y tormentas en el interior de Castellón por la tarde, que podrían dejar rachas muy fuertes de viento.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas en descenso en el litoral central, ligero ascenso en Alicante y pocos cambios en el resto, con valores significativamente elevados de manera generalizada, superando los 38-39 grados en Valencia y Alicante y alcanzándose los 41-42 grados en puntos del sur de Valencia y del interior sur de Alicante. El viento será flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde.