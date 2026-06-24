Sanidad recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas antes de viajar a través de los Centros de Vacunación Internacional

Seguramente muchos ya tienen programados sus viajes para este verano y si lo hacen a destinos de Asia o África por ejemplo han de saber que es necesario adoptar algunas medidas preventivas antes de viajar como por ejemplo vacunarse frente a algunas enfermedades.

La red autonómica de Centros de Vacunación Internacional atendió a 18.950 viajeros un 24 % más respecto al año anterior. En el primer cuatrimestre de este año se han realizado más de 6.800 consultas, lo que refleja una elevada actividad de cara al periodo de máxima demanda, que tradicionalmente se concentra entre los meses de mayo y agosto.

Maria Garces-Sanchez, Subdirectora General de Prevención y Promoción de la Salud, recuerda la importancia de realizar una consulta previaje con especialistas en medicina preventiva.

El perfil de las personas atendidas refleja el crecimiento del turismo internacional puesto que el 77 % de las consultas corresponde a viajes turísticos. Le siguen los desplazamientos para visitar a familiares en el extranjero y los viajes por motivos laborales. Además predominan las estancias de entre dos y cuatro semanas. Asia y África concentran el mayor volumen de consultas, con Tailandia, Indonesia, Vietnam y Tanzania entre los destinos más habituales.