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La Conselleria de Educación ha adjudicado el contrato para instalar en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Luis Vives de València las aulas prefabricadas donde se reubicará temporalmente al alumnado de la tercera y última planta del centro. La zona va a ser desalojada próximamente para proceder a la retirada del fibrocemento detectado en el falso techo, concretamente en la protección ignífuga de las vigas.

La medida se toma después de que el INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) la haya recomendado para evitar la exposición de personal y alumnado al amianto, un material potencialmente cancerígeno por inhalación que se libera en el aire al manipular el fibrocemento. Este organismo también aconseja la realización de mediciones de las partículas de suspensión en el aire.

La Conselleria ha contratado por 123.000 euros el suministro, instalación y alquiler durante dos años de tres barracones: dos de ellos de 60 metros cuadrados, y uno de 15 metros. Las aulas afectadas por los trabajos de retirada del fibrocemento se trasladarán tanto a estos tres módulos prefabricados como a otras dependencias del propio centro. Esta solución se adopta, según señala el expediente de contratación, “teniendo en cuenta las limitaciones existentes, al tratarse de un edificio protegido que, además, cuenta con un refugio situado bajo las pistas deportivas” del patio.