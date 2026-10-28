La recuperación empresarial en la zona DANA se consolida pero se detecta un retraso en algunas actividades

Siete de cada diez negocios han recuperado o superado su nivel de actividad anterior a la DANA según un informe de la Cámara de Comercio de Valencia que analiza la actividad económica de la zona cero dos años después. El informe concluye que la economía de la zona cero ha entrado en una etapa de normalización en lo que a la actividad económica se refiere.

La mayor parte de las empresas que decidió continuar con su actividad ha reabierto, se ha recuperado buena parte de la demanda y han llevado a cabo las reformas e inversiones necesarias para poder hacerlo. Sin embargo los establecimientos de menor tamaño muestran mayores dificultades para poder completar el proceso. Según Amadeo Aznar, responsable de la investigación, uno de cada cuatro establecimientos confirman que tienen menos clientes.

A esta situación afirma hay que añadir la actual coyuntura económica que reitera afecta en mayor medida a las zonas afectadas por la DANA. Además el nivel de competitividad consideran que puede estar por debajo puesto que muchos comercios han aplazado sus inversiones. El presidente de la cámara, José Vicente Morata, ha puesto en valor el esfuerzo de las empresas para favorecer la recuperación.

Reclama procedimientos más ágiles, sencillos y coordinados entre administraciones así como una mayor claridad en los trámites y rapidez en la concesión de las ayudas.