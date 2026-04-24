EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, del lado del profesorado en la huelga

La entidad hace suyas las reivindicaciones de los sindicatos valencianos, que incluyen desde condiciones laborales dignas y mejoras salariales hasta cuestiones relacionadas con las infraestructuras educativas o la lengua valenciana

Ramón Pérez

València |

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic muestra públicamente su apoyo a la huelga indefinida que el profesorado valenciano comenzará, si nada cambia y las negociaciones se mantienen sin cambios, a partir del próximo mes de mayo. La entidad asegura compartir las demandas de los sindicatos educativos, que vienen denunciando al unísono que los profesores y las profesoras de la Comunitat Valenciana son los "peor pagados" de todo el Estado.

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Pública se refiere, concretamente, a unas condiciones laborales dignas, a la necesidad de mejores infraestructuras o a la defensa de la lengua valenciana en las aulas de colegios e institutos. La portavoz de la Plataforma, Elisabet García, asegura que la situación actual está afectando a toda la comunidad educativa y apela a la consellera de Educación, Carmen Ortí.

"La educación pública valenciana está denigrándose y eso es trabajo de la consellera", destaca García en declaraciones a los medios de comunicación. "La situación laboral del profesorado, transporte, infraestructuras, ratios, la lengua... Nos está afectando a todos pero el peso no tiene que recaer sobre nosotros. Eso es cosa de la consellera, sentarse a negociar y evitar que la huelga se lleve a cabo", considera la portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.

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