La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, del lado del profesorado en la huelga

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic muestra públicamente su apoyo a la huelga indefinida que el profesorado valenciano comenzará, si nada cambia y las negociaciones se mantienen sin cambios, a partir del próximo mes de mayo. La entidad asegura compartir las demandas de los sindicatos educativos, que vienen denunciando al unísono que los profesores y las profesoras de la Comunitat Valenciana son los "peor pagados" de todo el Estado.

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Pública se refiere, concretamente, a unas condiciones laborales dignas, a la necesidad de mejores infraestructuras o a la defensa de la lengua valenciana en las aulas de colegios e institutos. La portavoz de la Plataforma, Elisabet García, asegura que la situación actual está afectando a toda la comunidad educativa y apela a la consellera de Educación, Carmen Ortí.

"La educación pública valenciana está denigrándose y eso es trabajo de la consellera", destaca García en declaraciones a los medios de comunicación. "La situación laboral del profesorado, transporte, infraestructuras, ratios, la lengua... Nos está afectando a todos pero el peso no tiene que recaer sobre nosotros. Eso es cosa de la consellera, sentarse a negociar y evitar que la huelga se lleve a cabo", considera la portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.