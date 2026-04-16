El profesorado valenciano avisa de huelga indefinida si Educación no negocia una subida salarial

El profesorado valenciano no descarta la convocatoria de huelga indefinida a partir del mes de mayo si la Conselleria de Educación "no rectifica" su postura y negocia la subida salarial que exigen los sindicatos.

El departamento que dirige Carmen Ortí ha trasladado este jueves a los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial que "a día de hoy" no puede realizar una propuesta porque se ha producido "un exceso de gasto en la actual Ley de presupuestos". Esta respuesta de Pablo Ortega, director general de Personal, ha sido criticada por los sindicatos, que consideran que hay "un engaño" y "falta de respeto" por parte de la administración.

El alto cargo ha explicado a las cinco organizaciones sindicales con representación que actualmente "se ha superado el límite establecido por la Ley de presupuestos en más de 8.000 profesores por encima de ese límite". "Y, por tanto, lo que hemos trasladado a las cinco organizaciones sindicales es un mensaje muy simple: primero, a día de hoy no podemos hacerles una propuesta porque se ha producido ese exceso de gasto en la actual ley de presupuestos".

"En segundo lugar, --ha continuado-- que estamos comprometidos a seguir con la negociación y, en tercero, que les vamos a trasladar una propuesta en el momento que podamos, es decir, en el momento en que la ley de presupuestos contemple ese incremento salarial que ellos están solicitando".

Las organizaciones sindicales han reclamado la asistencia de la consellera --que hoy se ha desplazado a Alicante con motivo la Santa Faz-- y han sido emplazadas a una reunión el próximo lunes a las 16.30 horas.

Tras la reunión, los sindicatos han cargado contra la conselleria. El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) asegura que es "inaceptable" un calendario de negociación de cuatro de meses de negociación, por lo que ha exigido una "compactación para negociar antes de la primera semana de mayo todos los temas de la plataforma reivindicativa, que se ha quedado sin respuesta también".

El portavoz del STEPV, Marc Candela, cree que esta mesa ha sido "una pérdida de tiempo absoluta" y "tampoco tiene demasiada confianza en que se avance en la reunión con Ortí el próximo lunes". "Esto nos aboca a la convocatoria de la huelga indefinida que el sindicato lleva preparando desde hace un tiempo", advierten. De hecho, STEPV, CCOO y UGT también han anunciado que la semana que viene se convocará una nueva asamblea para tratar la situación actual.