El paro subió en agosto en 5.847 personas en la Comunitat Valenciana

El paro registrado en la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto subió en 5.847 personas respecto a julio, lo que supone un aumento del 2,03 por ciento y deja la cifra total de personas desempleadas en 294.519, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

El paro subió en agosto en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la de Valencia, con 3.080 personas paradas más (un aumento del 2,17 %), seguida por Alicante (1.864 más, un 1,62 %) y de Castellón, con 903 personas (un 2,87 %).

De las 294.519 personas desempleadas, 179.895 son mujeres y 114.624 hombres, mientras que hay 17.290 menores de 25 años (9.257 hombres y 8.033 mujeres).

Por sectores, el paro subió en agosto sobre todo en servicios, con 2.884 personas paradas más, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 1.323 más; de la construcción, con 1.061 más; y de la industria, con 582 más. Únicamente bajó en la agricultura y lo hizo en 3 personas.

En cuanto a los contratos, en agosto se registraron 57.035 menos que en julio, hasta los 97.568, una caída del 36,89 %. En términos interanuales, los contratos bajaron en 6.553, un descenso del 7,20 %, respecto a agosto del año pasado.

Los contratos indefinidos bajaron en la Comunitat Valenciana en agosto respecto a julio un 34,35 % (24.569 menos en términos absolutos) hasta los 46.964, mientras que los temporales bajaron un 39,08 % (32.466 menos) hasta los 50.604.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, bajó en 22.256 personas (un -0,96 %), hasta quedar en un total de 2.295.883, y en relación a un año antes aumentó en 93.474 personas, un 4,24 % más.

Además, a 31 de agosto el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía en España a 337.917, de los que 39.830 (el 11,8 %) correspondía a la Comunitat Valenciana, lo que la sitúa como la cuarta, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía.