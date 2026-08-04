El paro sube en 7.000 personas en julio, el mayor incremento registrado para este mes

El paro registra su mayor subida en el mes de julio desde que hay registros en la Comunitat Valenciana. Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro aumentó unas 7.000 personas respecto a junio, un 2,5%, hasta situarse cerca de 289.000 desempleados.

A pesar de este repunte, se trata de la cifra más baja de paro en un mes de julio desde 2008. En comparación con hace un año, la Comunitat registra unos 5.300 desempleados menos con un descenso del 1,8%.

En julio se registraron 154.603 contratos en la Comunitat Valenciana, un 1,9% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 71.533 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,7% superior a la de julio del año anterior y 83.070, contratos temporales (un 1,3% más).

Del número de contratos registrados en julio, el 53,73% fue temporal y un 46,27%, indefinidos. Por su parte, el desempleo aumentó en 8.268 personas en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. En julio del año pasado, este colectivo redujo la cifra de paro en 3.315 desempleados en el mes de julio.

El incremento del paro se concentró principalmente en el sector de servicios, con más de 3.600 desempleados más, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior, que aumentó en 2.700. También creció el desempleo en la construcción y la industria, mientras que la agricultura fue el único sector en el que descendió ligeramente. Unos datos que este mes están marcados por el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno central.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT hacen una valoración positiva de este proceso. Ambas organizaciones destacan que la regularización ha permitido incorporar a miles de personas al mercado laboral de forma legal. Por su parte, la patronal CEV considera que esta incorporación de nuevos trabajadores supone una oportunidad para cubrir vacantes.

Desde la Generalitat, la vicepresidenta y consellera de Empleo, Susana Camarero, sostiene que el proceso de regularización explica buena parte del aumento del paro registrado en julio, al incorporar a miles de personas que hasta ahora no figuraban en las estadísticas de empleo. Además, reclama al Gobierno central financiación extraordinaria para reforzar los servicios de Labora y atender a las nuevas personas demandantes de empleo con orientación, formación e intermediación laboral.