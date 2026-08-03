ECONOMÍA

Abierto el plazo para adquirir los bonos de ‘Compra en Pérez Galdós y Giorgeta’ de València para potenciar el comercio de proximidad

Las personas interesadas ya pueden realizar los trámites a través de la plataforma digital habilitada para el programa www.compraengaldosygiorgeta.com hasta el 31 de octubre, o hasta que se agoten, y emplearlos en los establecimientos adheridos.

ondacero.es

Valencia |

Comercio en rebajas.
Comercio en rebajas. | ONDA CERO MENORCA

El Ayuntamiento de València ha abierto el plazo para participar en la campaña ‘Compra en Galdós y Giorgeta’, una iniciativa destinada a reforzar el consumo en los establecimientos de proximidad y a dinamizar la actividad económica de esta zona de la ciudad, afectada por las obras de estas dos importantes arterias viales.

La campaña ‘Compra en Galdós y Giorgeta’ ha arrancado con la venta directa de 10.598 bonos para apoyar a los negocios del eje de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta y de su entorno delimitado. Cada bono tiene un valor de 50 euros: la persona usuaria abona 25 euros y el Ayuntamiento aporta los 25 euros restantes. Cada titular de DNI o NIE puede acceder a un máximo de un bono por campaña.

Los bonos son digitales y pueden utilizarse mediante código QR o a través de la aplicación de Cámara València; además, permiten distribuir el saldo entre varias compras mientras permanezcan vigentes. En este sentido, la campaña específica de Pérez Galdós y Giorgeta busca favorecer la actividad de los comercios situados en el área afectada por las obras de reurbanización y contribuir a mitigar las dificultades vinculadas a la accesibilidad y la visibilidad de los establecimientos.

Los comercios están comenzando a adherirse al programa y podrán hacerlo hasta el 15 de septiembre. El listado actualizado de los negocios participantes está disponible en la web de la campaña.

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