El paro bajó en 1102 personas en la Comunitat Valenciana en el mes de Febrero

El pasado mes de febrero el paro bajó en 1102 personas en la Comunitat Valenciana. Esto hace que en nuestro territorio haya 290.629 desempleados. El paro ha bajado en las provincias de Alicante y Valencia y ha subido en la de Castellón. Las mujeres siguen siendo las que mayor tasa de desempleo presentan con 178.587 desempleadas mientras que hay 112.042 hombres.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1.223 menos; Construcción, 197 menos; Agricultura, 102 menos e Industria, 484 menos; mientras que se incrementó Sin Empleo Anterior, con 904 más. En Febrero se firmaron 104.130 contratos siendo mayoritarios los indefinidos. Pilar Mora, secretaria de empleo e innovación de UGT, pide medidas para reforzar el empleo.

La Confederación Empresarial Valenciana ha reclamado, tras hacerse públicos los datos del desempleo del mes de febrero, que se preserve la estabilidad en un momento especialmente delicado para la economía internacional. A pesar de las buenas cifras su secretaria general, Inmaculada García, considera que no hay que bajar la guardia.

Apuestan por el diálogo y la colaboración público-privada para proteger el empleo y consolidar el crecimiento en los próximos meses.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que las cifras demuestran que la Comunitat Valenciana mantiene una evolución más favorable que la media nacional.