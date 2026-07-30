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La ola de calor dejará máximas especialmente altas en el interior y prelitoral de Valencia

Los termómetros pueden marcar entre 38 y 40 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología

EFE

València |

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Archivo. | EFE / Manuel Bruque

La Comunitat Valenciana afronta este jueves la segunda jornada de la cuarta ola de calor de este verano con la previsión de temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y el prelitoral de Valencia, que alcanzarán entre 38 y 40 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para hoy se espera cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en el interior y sur de Valencia y en ligero ascenso o sin cambios en el resto, así como viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

Aemet anuncia para este viernes cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y cielo despejado con polvo en suspensión en el resto por la mañana; por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior del norte de Castellón y en Valencia, donde hay baja probabilidad de chubascos y tormentas.

Las temperaturas mínimas irán mañana en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el resto; máximas con cambios ligeros y valores significativamente elevados en el interior y el sur de Valencia.

El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componentes sur y este al mediodía, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central por la tarde; hay baja probabilidad de rachas muy fuertes en el interior de Valencia asociadas a las tormentas.

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