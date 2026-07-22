La ministra Elma Saiz se reúne con sindicatos y empresarios valencianos para abordar la regularización

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido este miércoles en València una reunión con representantes sindicales y empresariales para analizar el desarrollo del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes afectadas por la DANA y hacer balance de las medidas impulsadas por el Ejecutivo tras las inundaciones. En el encuentro también han participado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, así como representantes de UGT, Comisiones Obreras y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Durante la reunión, Saiz ha defendido las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para garantizar la protección de las personas migrantes tras la dana y ha asegurado que el proceso de regularización continúa avanzando con el objetivo de facilitar su integración y estabilidad.

Los agentes sociales han valorado de forma positiva la iniciativa, aunque han coincidido en la necesidad de seguir mejorando su aplicación. El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha subrayado la importancia de proporcionar a las personas migrantes los recursos necesarios para facilitar su incorporación al mercado laboral. Por su parte, Comisiones Obreras ha respaldado la medida, pero ha reclamado una mayor agilidad en los trámites administrativos para evitar demoras en la resolución de los expedientes.

Desde UGT, su secretario general, Tino Calero, ha mostrado también su apoyo a las medidas impulsadas por el Gobierno, aunque ha pedido una mayor implicación de la Generalitat en el seguimiento del proceso. Según ha señalado, la administración autonómica no participó de forma suficientemente activa durante la fase de regularización, por lo que considera necesario reforzar la coordinación institucional en los próximos pasos.